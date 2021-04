(Reuters) - La Bourse de Tokyo accuse sa plus forte baisse en près d'un mois, plombée par les craintes qu'une éventuelle réintroduction des mesures d'urgence anti-COVID-19 dans les plus grandes villes du Japon ne freine la reprise économique.L'indice Nikkei a perdu 1,97% à 29.100,38 points et le Topix, plus large, a cédé 1,53% à 1.926,58 points.

