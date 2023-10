Palliser Capital, qui détient une participation de 1,6 % dans l'opérateur ferroviaire japonais Keisei Electric Railway, a déclaré mardi que la société se négocie à une forte décote et qu'elle a de la marge pour dégager de la valeur.

La société, qui exploite l'une des principales lignes reliant l'aéroport de Narita au centre de Tokyo, se négocie actuellement à une "énorme décote de 43 % par rapport à la valeur intrinsèque", a déclaré James Smith, fondateur et directeur des investissements de Palliser, lors du 13D Monitor Active Passive Investment Summit (sommet sur les investissements actifs et passifs).

Il existe une "opportunité unique de libérer 4,5 milliards de dollars de valeur latente et de catalyser la croissance future", a-t-il déclaré.

Les actions de Keisei ont bondi de 6,5 % dans les échanges de Tokyo mercredi, devançant leurs homologues de l'indice Nikkei lors de la séance du matin.

M. Smith rencontrera la direction de l'entreprise le mois prochain et a déjà tenu une douzaine de réunions au cours des deux dernières années.

Keisei s'est refusé à tout commentaire.

Les efforts de Palliser interviennent à un moment où les investisseurs étrangers prennent de nouvelles participations au Japon et poussent les entreprises à améliorer leur gouvernance et à accroître la valeur pour les actionnaires.

Selon M. Smith, la cause principale du déficit de valeur de Keisei est sa participation disproportionnée dans sa filiale de loisirs et de tourisme Oriental Land Co (OLC), l'exploitant de Tokyo Disneyland, qui vaut plus de 8 milliards de dollars et représente 80 % de la valeur intrinsèque de Keisei.

Mais M. Smith, qui a travaillé pendant des années pour Elliott Investment Management et a passé du temps en Asie, a déclaré que l'un des points les plus importants des investissements au Japon est de faire preuve de patience et de politesse.

De nombreux investisseurs activistes espèrent des améliorations plus rapides, mais M. Smith a averti que les attentes en matière d'investissements au Japon doivent être ajustées.

Selon lui, trois étapes permettraient de libérer de la valeur. Il a suggéré de redimensionner l'activité OLC à moins de 15 % et de résoudre la distorsion comptable OLC. Il a également indiqué que l'entreprise devait remédier à ses faiblesses en matière de gouvernance d'entreprise.

OLC a été l'un des plus grands perdants du Nikkei, avec une chute de 2,8 %. (Reportage de Svea Herbst-Bayliss ; Reportage complémentaire de Rocky Swift à Tokyo ; Rédaction de Josie Kao et Miral Fahmy)