Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a grimpé lundi, réjouie par des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis plus solides que prévu et qui avaient déjà tiré Wall Street vers le haut vendredi, tandis que les gains étaient plus faibles à Hong Kong.

L'indice vedette de Tokyo, le Nikkei, a progressé de 0,91% à 39.347,04 points et l'indice élargi Topix a gagné 0,95% à 2.728,32 points.

Il s'agissait aussi en partie d'un rebond technique, dans la mesure où la Bourse de Tokyo avait nettement piqué du nez vendredi.

L'économie américaine a créé 303.000 emplois au mois de mars, soit nettement plus que les 200.000 attendus par les économistes, selon des chiffres publiés en fin de semaine dernière.

Une fois n'est pas coutume, la perspective de voir la Réserve fédérale américaine (Fed) attendre plus longtemps avant de baisser ses taux directeurs en raison du dynamisme du marché du travail n'a pas pesé sur Wall Street ni sur la Bourse de Tokyo cette fois-ci.

La Bourse de Hong Kong (+0,32% vers 06H35 GMT) a été initialement encouragée par la volonté réexprimée des Etats-Unis et de la Chine de maintenir le dialogue malgré leurs nombreux désaccords, à l'occasion de la visite en Chine de la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen ces derniers jours.

Mais le marché hong-kongais a ensuite ralenti, les investisseurs ayant préféré rester prudents avant une salve d'indicateurs macroéconomiques chinois cette semaine, dont l'inflation jeudi et le commerce extérieur vendredi.

Pékin défend son industrie automobile

Les titres de certains fabricants chinois de véhicules électriques comme BYD (+2,48%) et Li Auto (+4,74%) étaient soutenus par des déclarations dimanche du ministre chinois du Commerce Wang Wentao, qui a jugé "sans fondement" les accusations occidentales de surcapacités de production en Chine dans divers secteurs, dont celui des véhicules électriques et des batteries.

La croissance rapide des constructeurs chinois de véhicules électriques est due à l'innovation et aux chaînes d'approvisionnement, et non aux subventions de l'Etat chinois, a assuré M. Wentao.

Le pétrole bat en retraite

Le dollar montait à 151,80 yens vers 06H30 GMT, contre 151,62 yens vendredi à 21H00 GMT.

L'euro s'appréciait à 164,45 yens contre 164,31 yens en fin de semaine dernière, et valait 1,0833 dollar contre 1,0837 yens vendredi.

Les prix du pétrole refluaient nettement lundi, après avoir beaucoup progressé la semaine dernière sur fond notamment des tensions au Moyen-Orient.

Vers 06H20 GMT le baril de WTI américain cédait 1,58% à 85,54 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 1,61% à 89,70 dollars.

etb/mac/liu