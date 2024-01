Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo, en méforme sur les deux dernières séances après un début d'année sur les chapeaux de roue, était hésitante jeudi en matinée après une nouvelle séance dans le rouge à Wall Street la veille.

L'indice vedette Nikkei gagnait à peine 0,08% à 35.504,89 points après 01H00 GMT et l'indice élargi Topix stagnait (+0,02% à 2.496,86 points).

La Bourse de New York, qui donne généralement le ton de la séance du lendemain à Tokyo, a reculé mercredi pour la troisième fois d'affilée, digérant toujours la perspective d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) moins rapide que ce que le marché prévoyait auparavant.

La probabilité d'un tel scénario semble s'être encore accrue après la publication mercredi de ventes au détail supérieures aux attentes en décembre aux Etats-Unis.

La faiblesse du yen, favorable aux valeurs japonaises exportatrices, offrait toutefois un certain soutien à la Bourse de Tokyo.

Fujitsu relève un peu la tête

L'action Fujitsu reprenait 0,53% vers 01H10 GMT, après avoir dégringolé de 4% la veille et perdu plus de 8% depuis le début de l'année. Le groupe informatique s'est excusé mardi pour son rôle dans le gigantesque scandale de la poste britannique à cause de son logiciel de comptabilité défaillant Horizon et a reconnu son "obligation morale" de participer aux indemnisations des victimes, des anciens postiers qui ont été poursuivis à tort pour vol.

Au-delà du coût de ces dédommagements, c'est surtout l'image de Fujitsu qui est désormais sévèrement abîmée au Royaume-Uni, l'un de ses marchés clé à l'étranger, et où il pourrait voir d'autres contrats publics lui échapper.

Le pétrole en petite hausse

Le dollar valait 147,92 yens vers 01H10 GMT, contre 148,16 yens mercredi à 21H00 GMT. L'euro s'échangeait pour 161,22 yens contre 161,30 yens la veille.

La monnaie européenne montait à 1,0898 dollar, contre 1,0887 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Au niveau du pétrole, le baril de WTI américain progressait de 0,47% à 72,90 dollars vers 01H00 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,39% à 78,18 dollars.

etb/roc