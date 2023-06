Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a ouvert en baisse mardi, alors qu'un plan de relance de Pékin pour soutenir l'économie chinoise se faisait toujours attendre et que les places européennes ont faibli lundi sur fond d'une remontée des taux obligataires.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,12% à 33.331,46 points vers 01H20 GMT et l'indice élargi Topix reculait de 0,45% à 2.280,14 points.

Privés de leur boussole habituelle de la Bourse de New York - qui a observé lundi un jour férié aux Etats-Unis - les investisseurs à Tokyo se concentraient surtout sur la Chine.

Or, les espoirs d'un plan de relance rapide de Pékin se sont amenuisés depuis la fin de la semaine dernière, et comme le Premier ministre chinois Li Qiang est en déplacement à Berlin puis Paris cette semaine, l'annonce de mesures économiques semble improbable avant son retour.

La lune de miel entre Buffett et les "sogo shosha" continue

Berkshire Hathaway, la holding du célèbre investisseur américain Warren Buffett, a annoncé lundi avoir augmenté ses parts dans les cinq principales maisons de commerce japonaises ("sogo shosha") dont elle est actionnaire depuis 2020, en les portant à plus de 8,5% de leur capital respectif contre 5% précédemment.

M. Buffett a expliqué depuis le départ qu'il s'agissait là d'investissements à long terme et qu'il envisageait de les augmenter chacun jusqu'à 9,9% du capital.

Cette confiance renouvelée de "l'oracle d'Omaha" donnait mardi des ailes aux titres d'Itochu (+1,72% à 5.717 yens), Marubeni (+3,35% à 2.542 yens) Mitsubishi Corp (+4,68% à 7.267 yens), Mitsui & Co (+3,36% à 5.751 yens) et Sumitomo Corp (+1,5% à 3.105 yens).

Les "sogo shosha" sont de très puissants acteurs dans l'import-export et la distribution au Japon, et investissent aussi dans le monde entier dans des secteurs très variés (métaux et minéraux, énergie, agroalimentaire, immobilier...).

Le yen en recul

Le dollar grimpait par rapport au yen, à raison d'un dollar pour 142,15 yens vers 01H10 GMT contre 141,98 yens la veille.

L'euro montait à 155,23 yens contre 155,06 yens lundi, tout en étant stable par rapport au dollar, à 1,0918 dollar contre 1,0921 dollar lundi.

Sur le marché du pétrole, le baril de Brent de la mer du Nord était quasi inchangé (-0,01% à 76,08 dollars) vers 01H10 GMT.

etb/lpa