Tokyo (awp/afp) - Les indices de la Bourse de Tokyo refluaient mercredi matin, entraînés par des prises de bénéfices consécutives à la hausse du début de semaine et une certaine prudence avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis attendus dans la journée.

L'indice vedette Nikkei reculait de 0,34% à 39.635,93 points vers 01H10 GMT et l'indice élargi Topix perdait 0,24% à 2.747,95 points.

Les investisseurs tentent de prédire si la Réserve fédérale américaine (Fed) va repousser ses baisses de taux à l'an prochain, et l'indice de prix CPI pour mars, attendu en léger ralentissement sur un mois mais en accélération sur un an, pourrait être un élément clé pour orienter cette décision.

"Les actions japonaises devraient évoluer dans une fourchette étroite avant la publication de l'indice CPI américain, mais il y aura une certaine pression à la baisse", a commenté Hiroshi Namioka de T&D Asset Management, cité par l'agence Bloomberg.

Seven & I JALOUX DE SES SUPERMARCHÉS

Seven & i Holdings lâchait 1,5%. Le géant japonais de la distribution a démenti mercredi matin dans un communiqué des informations de presse selon lesquelles il envisageait de vendre une partie de son activité de supermarchés, notamment la chaîne déficitaire Ito-Yokado. D'après le quotidien Nikkei, le groupe pourrait transférer son activité de supermarchés dans une holding créée à cet effet en l'ouvrant à des investisseurs extérieurs, et pourrait à terme l'introduire en bourse. "Aucun fait n'appuie ces informations, et rien n'a été décidé à ce stade", a réagi Seven & i.

Le yen stable

Le dollar était stable à 151,75 yens vers 01H10 GMT, contre 151,76 yens mardi à 21H00 GMT.

L'euro n'évoluait guère non plus, à 164,74 yens contre 164,77 yens la veille, et 1,0856 dollar contre 1,0857 yens mardi.

Les prix du pétrole étaient à l'équilibre: vers 01H00 GMT le baril de WTI américain lâchait tout juste 0,02% à 85,21 dollars et celui de Brent de la mer du Nord était parfaitement stable à 89,42 dollars.

