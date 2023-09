Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo baissait légèrement mardi en début de séance, sensible à la poussée des rendements obligataires américains et aux spéculations sur une éventuelle prochaine intervention du Japon sur le marché des changes pour soutenir le yen.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,82% à 32.411,42 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix cédait 0,4% à 2.375,92 points.

Devant la perspective de taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) élevés sur une longue période, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans s'est hissé lundi jusqu'à 4,54% sur le marché obligataire, son plus haut niveau depuis près de 16 ans.

La monnaie japonaise quant à elle a atteint lundi un nouveau plus bas face au dollar depuis octobre dernier. Le billet vert flirte de nouveau avec la barre des 149 yens.

La faiblesse du yen est d'ordinaire un facteur positif pour la Bourse de Tokyo, car cela gonfle artificiellement les bénéfices des entreprises nippones à l'international une fois rapatriés. Cela rend aussi les valeurs japonaises plus attractives pour les investisseurs étrangers.

Cependant, la dépréciation du yen est redevenue si brutale que la probabilité d'une prochaine intervention de Tokyo sur le marché des changes paraît de plus en plus élevée. Le gouvernement japonais était déjà intervenu à l'automne dernier pour soutenir la monnaie nationale quand le dollar avait franchi les 150 yens.

Electrique: Nissan exclut tout "retour en arrière"

Makoto Uchida, le patron de Nissan (-2,05%), a assuré lundi qu'il n'y aurait "pas de retour en arrière" du constructeur sur l'électrique, quelques jours après le report controversé de l'interdiction au Royaume-Uni de la vente de nouvelles voitures à moteur à combustion, à 2035 au lieu de 2030 initialement.

Nissan compte passer au tout électrique d'ici 2030 en Europe, a ajouté M. Uchida. En février, le constructeur avait déjà dit viser une part de 98% pour ses ventes de véhicules électrifiés (électriques et hybrides) en Europe d'ici 2027.

Pas de répit pour le yen

Le yen ne remontait pas vraiment face au dollar, qui valait 148,84 yens vers 01H00 GMT contre 148,88 yens lundi à 21H00 GMT.

La devise japonaise regagnait en revanche un peu de terrain par rapport à l'euro, qui se négociait pour 157,56 yens contre 157,72 yens la veille.

Et la monnaie européenne cotait à 1,0585 dollar contre 1,0593 dollar lundi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était indécis: vers 00H40 GMT le baril de WTI était parfaitement à l'équilibre à 89,68 dollars tandis que le baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,12% à 93,18 dollars.

