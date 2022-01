26 janvier (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse mercredi, plombée principalement par le recul des grandes valeurs technologiques dans le sillage de Wall Street la veille, sur fond d'incertitudes sur la teneur des décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de tensions géopolitiques croissantes autour de l'Ukraine.

L'indice Nikkei, qui a atteint son plus bas niveau depuis 13 mois pendant la séance, a perdu 0,44% à 27.011,33 points et le Topix, plus large, a cédé 0,23% à 1.892,25.points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)