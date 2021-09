15 septembre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse mercredi, cédant à des prises de bénéfice logiques après les plus hauts récents. L'indice Nikkei a perdu 0,52% à 30.511,71 points et le Topix , plus large, a cédé 1,06% à 2.096,50 points. (Reportage Olivier Cherfan, édité par Blandine Hénault)