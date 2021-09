9 septembre (Reuters) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini en baisse jeudi, rattrapé par les craintes généralisées de ralentissement de l'économie et les inquiétudes sur la propagation du variant Delta du coronavirus au Japon.

L'indice, qui avait fini sur un plus haut de près de six mois mercredi, a mis fin à une série de huit séances consécutives de hausses, la plus longue depuis début novembre.

Le Nikkei a terminé en baisse de 0,57% à 30.008,19 points tandis que le Topix, plus large, a cédé 0,70% à 2.065,14 points.

Le gouvernement japonais a annoncé jeudi qu'il prolongeait les restrictions en vigueur jusqu'à la fin du mois de septembre dans l'espoir de réduire le nombre d'infections au COVID-19 et de faire retomber la pression sur les hôpitaux du pays.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Bureau de Gdansk)