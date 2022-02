22 février (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse mardi, le sentiment de marché s'étant encore dégradé suite à l'escalade des tensions autour de l'Ukraine.

L'indice Nikkei a perdu 1,71% à 26.449,61 points, au plus bas depuis près d'un mois, et le Topix, plus large, a cédé 1,54% à 1.881,24.

Mercredi étant un jour férié au Japon, les marchés seront fermés ce qui a incité certains investisseurs à liquider des positions, ont expliqué des traders.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)