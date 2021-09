29 septembre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini mercredi en forte baisse dans le sillage de Wall Street sur fond d'inquiétudes inflationnistes croissantes et dans l'attente de connaître la nouvelle direction du parti japonais au pouvoir.

L'indice Nikkei a perdu 2,12% à 29.544,29 points et le Topix, plus large, a cédé 2,13% à 2.037,39 points.

Le Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir au Japon vote mercredi pour désigner son nouveau dirigeant et, de facto, le probable futur Premier ministre. Le second tour électoral opposera Fumio Kishida et Taro Kono, les deux derniers candidats en lice.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)