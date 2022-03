4 mars (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse jeudi et atteint son plus bas niveau depuis 15 mois après les informations faisant état d'un incendie près de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporojie, la plus grande d'Europe, dans un contexte d'intensification du conflit.

L'indice Nikkei a perdu 2,23% à 25.985,47 points et le Topix, plus large, a cédé 1,96% à 1.844,94.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).