6 janvier (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en très forte baisse jeudi après la publication mercredi du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Ce dernier montre que les décideurs ont estimé lors de leur réunion du mois dernier que le marché de l'emploi aux Etats-Unis était "très tendu" et que la banque centrale pourrait devoir non seulement relever les taux d'intérêt plus tôt que prévu, mais aussi réduire son bilan pour maîtriser une inflation élevée.

L'indice Nikkei a perdu 2,88% à 28.487,87 points et le Topix, plus large, a cédé 2,03% à 1.997,78 points.

