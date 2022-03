7 mars (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en nette baisse lundi pour tomber à son plus bas niveau depuis 15 mois, alors que les sanctions occidentales contre la Russie et leurs conséquences sur les négociations au sujet du programme nucléaire de l'Iran font grimper les prix du pétrole et d'autres matières premières.

L'indice Nikkei a perdu 2,94% à 25.221,41 points et le Topix, plus large, a cédé 2,76% à 1.794,06 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)