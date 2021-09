13 septembre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse lundi, parvenant à prolonger son élan haussier en dépit des velléités de prises de bénéfices des investisseurs au cours de la séance.

L'indice Nikkei a gagné 0,22% à 30.447,37 points pour atteindre un plus haut depuis la mi-mars et le Topix , plus large, a progressé de 0,29% à 2.097,71 points, au plus haut depuis août 1990.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Bureau de Gdansk)