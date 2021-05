26 mai (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini mercredi en légère hausse, la progression des actions japonaises se poursuivant mais montrant des signes d'essoufflement sur fond d'incertitudes concernant les perspectives d'inflation et la reprise économique du pays. L'indice Nikkei a gagné 0,31% à 28.642,19 points et le Topix , plus large, a pris 0,07% à 1.920,85 points. (Rédaction de Gdansk)