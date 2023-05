29 mai (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse lundi et atteint son plus haut niveau depuis juillet 1990, portée par l'optimisme sur un accord concernant le plafond de la dette américaine et l'affaiblissement du yen.

L'indice Nikkei a gagné 1,03% à 31.233,54 points et le Topix, plus large, a pris 0,73% à 2.161,49 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)