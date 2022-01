20 janvier (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse jeudi, après avoir atteint son plus bas niveau en cinq mois, soutenue par les fabricants de jeux vidéo Sony et Nintendo, et une intensification des mesures d'assouplissement monétaire de la Chine qui a abaissé une série de taux directeurs.

L'indice Nikkei a gagné 1,1% à 27.772,93 points et le Topix, plus large, a pris 0,97% à 1.938,41 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)