28 mai (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse de 2,1% vendredi, les progrès de la campagne de vaccination au Japon nourrissant l'appétit pour le risque en vue d'une reprise économique rapide.

L'indice Nikkei a gagné 2,10% à 29.149,41 points et le Topix, plus large, a pris 1,92% à 1.947,69 points.

D'après un sondage de Reuters, la production des usines japonaises devrait augmenter pour le deuxième mois consécutif en avril, et les dépenses des ménages s'élever en glissement annuel, bien que les perspectives soient assombries par une possible extension de l'état d'urgence à Tokyo et dans plusieurs autres régions du pays.

"La hausse est trop forte aujourd'hui et le gain ne reflète pas la force fondamentale des marchés japonais", déclare cependant Shuji Hosoi, stratège chez Daiwa Securities.

"Il s'agit d'un rebond par rapport au mouvement de vente d'hier qui était lié au remaniement habituel de MSCI ainsi qu'à des prises de bénéfices à l'approche de la fin du mois."

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)