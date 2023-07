Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a ouvert mercredi en hausse, dans la foulée d'une nouvelle progression de Wall Street la veille, sur fond de résultats de grandes banques américaines et d'une consommation relativement résiliente aux Etats-Unis en juin.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,63% à 32.699,51 points à 00H40 GMT et l'indice élargi Topix prenait 0,74% à 2.269,03 points.

Wall Street a bouclé mardi une septième séance de hausse consécutive, et les titres de Bank of America et Morgan Stanley, deux grandes banques du pays ayant fraîchement publié leurs résultats, ont été recherchés.

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont par ailleurs légèrement progressé en juin (+0,2% sur un mois), selon des chiffres publiés mardi témoignant d'une certaine résistance de la consommation dans le pays, malgré l'inflation pesant sur le pouvoir d'achat.

Valeurs bancaires en hausse

Les actions des principales banques japonaises profitaient des résultats de leurs consoeurs américaines BofA et Morgan Stanley: Mitsubishi UFJ Financial Group gagnait 0,41%, Sumitomo Mitsui Financial Group 0,85% et Mizuho 0,46%.

Cours euro/dollar stable

Le yen reculait face au dollar, qui valait 138,91 yens après 00H30 GMT contre 138,83 yens la veille à 21H00 GMT.

L'euro s'appréciait à 156,01 yens contre 155,89 yens mardi, mais restait quasi stable face au billet vert, à 1,1232 dollar contre 1,1229 dollar la veille à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était stagnant: vers 00H25 GMT le baril de WTI américain reculait d'à peine 0,03% à 75,73 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord grappillait 0,1% à 79,71 dollars.

etb/fio