Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo partait en hausse lundi matin, malgré la séance très mitigée de Wall Street vendredi dernier sur fond des craintes sur l'économie chinoise et les inquiétudes persistantes vis-à-vis de la politique monétaire américaine.

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes japonaises gagnait 0,78% à 31.695,97 points et l'indice élargi Topix prenait 0,46% à 2.247,51 points.

Le marché tokyoïte devait profiter lundi d'achats à bon compte par les investisseurs, après trois séances de repli à la suite du Nikkei, selon l'analyste Toshiyuki Kanayama du courtier en ligne Monex.

SoftBank prépare l'IPO d'Arm

Selon le Wall Street Journal, SoftBank Group (-0,06%) a récemment racheté pour quelque 16 milliards de dollars la part de 25% de sa filiale de microprocesseurs Arm qui était détenue par son unité Vision Fund, dont des fonds souverains du Golfe sont très présents au capital.

Cette opération interne - non confirmée pour l'heure par SoftBank Group - est une étape vers l'introduction en Bourse (IPO) d'Arm à New York qui pourrait intervenir en septembre. Cette société britannique serait ainsi valorisée à plus de 64 milliards de dollars, soit environ le double du prix de son acquisition par le groupe japonais en 2016. Ce serait la plus importante IPO de cette année jusqu'à présent dans le monde.

Le pétrole stagne

Le yen s'appréciait légèrement par rapport au dollar, qui valait 145,15 yens vers 00H40 GMT contre 145,39 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise gagnait aussi un peu de terrain face à l'euro, qui s'échangeait pour 157,99 yens contre 158,08 yens en fin de semaine dernière.

L'euro montait à 1,0884 dollar contre 1,0873 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était quasi stable: vers 00H25 GMT le baril américain de WTI gagnait à peine 0,06% à 81,30 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,06% à 84,75 dollars.

