Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo perdait du terrain jeudi en début de séance, prudente comme les autres grands marchés financiers mondiaux avant la publication plus tard dans la journée de nouveaux chiffres très attendus sur l'inflation américaine en janvier.

L'indice vedette Nikkei cédait 0,46% à 39.027,62 points après 01H00 GMT et l'indice élargi Topix abandonnait 0,32% à 2.666,40 points.

La Bourse de New York a terminé mercredi en légère baisse, patientant elle aussi avant l'indice des prix PCE aux Etats-Unis, un baromètre clé pour la Réserve fédérale américaine (Fed).

Big bang attendu chez des assureurs nippons

Plusieurs grands assureurs japonais devraient s'engager jeudi à vendre progressivement leurs nombreuses participations croisées d'une valeur de marché totale d'environ 6.500 milliards de yens (environ 40 milliards d'euros), selon des informations du quotidien économique Nikkei.

Tokio Marine Holdings (-0,13%), Sompo Holdings (+0,63%) et MS&AD Insurance (+1,69%) sont sous pression pour améliorer leur transparence depuis qu'ils ont été éclaboussés l'an dernier par un vaste scandale d'entente sur leurs prix.

Détenir des participations croisées est une habitude très répandue parmi les sociétés cotées au Japon, pour maintenir entre elles des relations de confiance et se protéger d'investisseurs non désirés. Mais cette pratique d'un autre âge est de plus en plus mal vue, accusée de poser des problèmes de gouvernance et de faible rentabilité du capital investi de la sorte.

L'or noir dans le rouge

Le dollar valait 150,48 yens vers 01H00 GMT, contre 150,69 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne se négociait pour 163,08 yens contre 163,32 yens la veille, et était parfaitement stable par rapport au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0838 dollar.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain perdait 0,55% à 78,11 dollars vers 00H55 GMT, toujours lesté par l'augmentation plus forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

etb/mlb