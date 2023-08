Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo était en repli mercredi matin, marquée par la prudence après la baisse la veille des indices de Wall Street sur fond d'inquiétudes quant à la santé de l'économie chinoise et la stabilité financière des banques américaines.

L'indice vedette Nikkei perdait 1,13% à 31.876,20 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix reculait de 0,91% à 2.269,38 points.

Les investisseurs à la Bourse de New York se sont montrés inquiets mardi de ventes de détail et d'une production industrielle en dessous des attentes en juillet en Chine. Pékin a par ailleurs décidé de ne plus publier le détail par âge des chiffres du chômage après le niveau record atteint chez les jeunes ces derniers mois.

Wall Street a aussi été plombée par des inquiétudes sur le système bancaire américain après des propos d'un analyste de l'agence de notation Fitch évoquant l'évolution des notes des banques.

Banques en berne

Le pessimisme des investisseurs concernant le secteur bancaire se propageait aux valeurs financières nippones: Mitsubishi UFJ Financial Group lâchait 2,18%, Sumitomo Mitsui Financial Group 1,18% et Mizuho 1,75%.

Le yen stable

Le dollar était stable face au yen, à raison d'un dollar pour 145,59 yens vers 01H00 GMT contre 145,57 yens mardi à 21H00 GMT.

Le cours euro/yen était lui quasi inchangé, un euro valant 158,74 yens contre 158,75 yens la veille.

La monnaie européenne n'évoluait guère non plus par rapport au billet vert, un euro se négociant pour 1,0903 dollar contre 1,0905 dollar mardi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI stagnait à 80,99 dollars vers 00H50 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord était aussi parfaitement stable à 84,89 dollars.

