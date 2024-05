Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo était en repli lundi dans la matinée après la clôture mitigée avant le week-end de Wall Street, déprimée notamment par la publication aux Etats-Unis d'un indice de confiance des consommateurs au plus bas depuis six mois.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,14% à 38.173,93 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix lâchait 0,18% à 2.723,27 points.

L'indice de confiance des consommateurs américains, mesuré par l'enquête mensuelle de l'université du Michigan, a décroché face aux inquiétudes des ménages concernant l'inflation et le chômage.

Honda

Le constructeur automobile Honda voyait son titre monter de 3,6% après avoir publié vendredi des résultats en forte croissance et supérieurs à ses objectifs, grâce à la hausse de ses ventes, un rapport favorable entre les prix et les coûts de production et des effets de change positifs liés à la grande faiblesse du yen. Il s'est montré plutôt optimiste pour 2024/25 et a annoncé un programme de rachat d'actions d'un montant équivalent à 1,8 milliard d'euros.

Shiseido

Le géant japonais des cosmétiques haut de gamme Shiseido (+3,7%) a annoncé vendredi avoir accusé de légères pertes au premier trimestre à cause de coûts de restructuration et de son activité dans le "travel retail" (ventes dans les aéroports et autres points de vente détaxés) toujours en berne, mais a maintenu ses prévisions de croissance pour 2024.

Arm

Le groupe britannique Arm, champion des architectures de microprocesseurs et filiale du japonais SoftBank Group (+2,4%), veut lancer une division spécialisée dans les puces pour l'intelligence artificielle et prévoit de fabriquer un prototype d'ici le printemps 2025, selon des informations du quotidien Nikkei publiées pendant le week-end.

SBG, qui doit publier ses résultats annuels après la clôture, ambitionne selon des médias de réunir plusieurs dizaines de milliards de dollars afin de pouvoir rivaliser avec l'américain Nvidia dans le domaine de l'IA.

Le pétrole en repli

Le dollar progressait à 155,94 yens vers 01H00 GMT contre 155,78 yens vendredi à 21H00 GMT.

L'euro montait aussi, à 167,93 yens contre 167,78 yens en fin de semaine dernière.

Et la devise européenne se négociait pour 1,0769 dollar, contre 1,0771 dollar vendredi.

Le pétrole était en recul: vers 00H50 GMT le baril de WTI américain abandonnait 0,28% à 78,04 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,3% à 82,54 dollars.

