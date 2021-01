22 janvier (Reuters) - Le gouvernement japonais a conclu en privé que les Jeux olympiques de Tokyo devront être annulés à cause du coronavirus, a rapporté jeudi The Times, citant une source au sein de la coalition gouvernementale.

D'après le journal britannique, Tokyo a désormais pour d'obtenir l'organisation des prochains JO encore non attribués, en 2032.

Tokyo devait accueillir l'an dernier la 32e édition des Jeux olympiques d'été mais le Japon et le Comité international olympique (CIO) étaient convenus de reporter d'un an l'événement à cause de la pandémie de coronavirus.

Les JO de Tokyo sont pour l'heure prévus du 23 juillet au 8 août 2021. (Jean Terzian)