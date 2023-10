Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo est restée sur ses gardes vendredi avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain, qui risque d'avoir un impact significatif sur l'évolution des rendements obligataires, que les investisseurs surveillent actuellement comme le lait sur le feu.

L'indice vedette Nikkei a cédé 0,26% à 30.994,67 points, mais a chuté de 2,7% sur l'ensemble de la semaine écoulée. En cause, les inquiétudes quant à la poussée des taux obligataires et un prolongement éventuellement encore plus long de la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice élargi Topix a lui fait du surplace vendredi (+0,01% à 2.264,08 points).

A l'inverse la Bourse de Hong Kong était en nette progression (+1,5% vers 06H30 GMT), sur fond d'un retour d'optimisme des investisseurs quant à la reprise économique en Chine, très poussive jusqu'à présent, et des espoirs de nouvelles mesures de Pékin pour la soutenir.

Kewpie fait monter la mayonnaise

Le géant japonais de la mayonnaise Kewpie a bondi de près de 4% vendredi à Tokyo après avoir relevé la veille son objectif de bénéfice net annuel de 41%, confiant dans les effets de ses augmentations de prix de vente et ses performances à l'étranger, malgré les difficultés d'approvisionnement en oeufs liées à la grippe aviaire, la hausse des prix des céréales et de l'énergie et la baisse du yen.

Le pétrole en mini-progression

Le yen baissait face au dollar, qui valait 148,95 yens vers 06H40 GMT contre 148,51 yens jeudi à 21H00 GMT.

L'euro montait à 156,91 yens (+0,15%) mais reculait légèrement face au billet vert, en s'échangeant pour 1,0534 dollar contre 1,0550 dollar la veille.

Le marché du pétrole, qui a plongé cette semaine en raison d'inquiétudes sur la demande, progressait un peu: vers 06H35 GMT, le baril de WTI américain avançait de 0,27% à 82,53 dollars et celui de Brent de la mer du Nord de 0,17% à 84,21 dollars.

