La société pharmaceutique Ryvu Therapeutics et le distributeur de produits électrotechniques TIM entreront dans l'indice mWIG40 de Varsovie après la clôture du marché le 15 septembre, a annoncé la bourse jeudi.

Leurs actions remplaceront celles de BNP Paribas Bank Polska et de la société de biotechnologie Mabion dans l'indice.

Il n'y aura pas de changement dans l'indice des 20 sociétés les plus grandes et les plus liquides de Varsovie (WIG20), a également indiqué la bourse.