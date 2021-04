Coronavirus: pas de foyer d'infection après les festivités du 28 mars à Moutier

Delémont (awp/ats) - Le rassemblement il y a deux semaines de milliers de personnes célébrant à Moutier (BE) le rattachement au canton du Jura n'a pas débouché sur une explosion des cas de Covid, malgré un respect parfois peu suivi des gestes barrières. Un constat qui a incité le ministre jurassien de la santé Jacques Gerber à écrire à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour qu'il analyse ce cas.

Pour Jacques Gerber, il faut donc tirer les leçons de cet événement jusqu'au niveau national. "Cela nécessite une réflexion et, pourquoi pas, dans ce courant du mois d'avril, voire début mai envisager une réouverture des restaurants où l'on va pour manger", a expliqué le ministre sur les ondes de la RTS.

L'envoi de Jacques Gerber à l'OFSP pour qu'il analyse ce cas d'une manière plus approfondie est en cours, a confirmé lundi le chef du service de la communication du canton. Sur les ondes de la RTS, le ministre a dit souhaiter que cet office tire les conséquences du cas de Moutier par rapport aux mesures que la Confédération devrait prendre ces prochaines semaines.

Le Service jurassien de la santé n'a pas constaté de flambée des cas de Covid-19 après la liesse populaire à Moutier. Le canton du Jura a enregistré dimanche 6 nouveaux cas selon les chiffres publiés lundi. Trois personnes sont actuellement hospitalisées. Depuis le 28 mars, le nombre maximum de cas positifs sur un jour s'est élevé à 20.

Le ministre jurassien de la santé appelle toujours la population à faire preuve de la plus grande vigilance. "Peut-être que nous avons eu de la chance, c'était à l'extérieur". Le canton de Berne n'a pas non plus enregistré une recrudescence exponentielle des cas de Covid-19.

Les images de la foule qui se pressait le soir du 28 mars dans les rues de Moutier, devant l'Hôtel de Ville et sur la Place de la gare, avaient suscité la controverse alors que les cas de Covid-19 augmentaient en Suisse. Nombre de sympathisants jurassiens ne portaient pas de masque et ne respectaient pas les distances.

