Coronavirus: une classe en quarantaine à Genève à cause du variant britannique

Genève (awp/ats) - Une classe de primaire du groupe scolaire de Cressy, dans le canton de Genève, a été placée en quarantaine. Au moins un des élèves a en effet été testé positif au nouveau variant britannique du Covid-19. L'information, révélée dimanche par la RTS, a été confirmée lundi par les autorités genevoises.

Avec le nouveau variant, plus contagieux, les mesures de précaution sont plus strictes. Le but est d'éviter une propagation du virus mutant dans l'école, avec au final, l'obligation de devoir fermer l'ensemble de l'établissement, a expliqué le porte-parole du département de la santé Laurent Paoliello.

Plusieurs classes en Suisse alémanique ont déjà été placées en quarantaine en raison du virus mutant. En Suisse romande, cette classe genevoise est la première à subir ce sort.

ats/fr