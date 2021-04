Berne (awp/ats) - La SSR boucle l'année 2020 sur un résultat d'entreprise négatif de 12,9 millions de francs suisses. Ce recul est dû à la baisse des recettes publicitaires et aux coûts de restructuration. La pandémie de coronavirus a entraîné des coûts supplémentaires mais aussi une diminution de certaines dépenses.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 1,46 milliard de francs suisses l'an dernier. Les recettes commerciales ont accusé un recul de 52,1 millions de francs suisses par rapport à l'année précédente, dont une baisse de 30,7 millions enregistrée sur les recettes publicitaires TV, explique la SSR mardi dans un communiqué.

La baisse est de 2,2 millions sur les recettes de sponsoring et de 19,2 millions sur les recettes de programme, dont une diminution de 7 millions due à l'annulation de productions d'événements sportifs. Depuis 2017, le recul cumulé des recettes commerciales de la SSR s'élève à plus de 100 millions de francs suisses.

Les recettes publicitaires se sont fortement réduites à partir de mars. La situation sur le marché publicitaire s'est améliorée au cours du deuxième semestre en raison des niveaux d'audience élevés enregistrés par les programmes TV.

La moitié des pertes due au coronavirus

La pandémie est responsable de près de la moitié des pertes de recettes publicitaires. Le reste s'explique par le développement de la consultation digitale des programmes de télévision et par le transfert des budgets publicitaires vers les offres numériques, bien souvent internationales.

Le coronavirus a entraîné des coûts supplémentaires: outre la fourniture des équipements de protection, les mesures pour lutter contre la propagation du virus ont demandé un surcroît de travail et donc provoqué une hausse des coûts de production.

Mais la pandémie a aussi conduit parallèlement à un recul d'autres dépenses: avec l'annulation des manifestations sportives et culturelles, les coûts prévus pour les droits de retransmission et les voyages ont été soit annulés eux aussi, soit repoussés à l'année suivante.

Restructuration

Le résultat annuel a aussi été impacté par des coûts de restructuration. D'une part, la SSR se prépare pour adapter ses productions et ses distributions aux nouveaux besoins du public. D'autre part, elle doit prendre des mesures pour baisser ses charges afin de compenser la chute continue des recettes publicitaires et de sponsoring.

Sur le plan des ressources humaines, tous les postes vacants n'ont pas été repourvus. En 2020, la SSR comptait en moyenne 5537 postes à temps plein, en baisse de 113 postes par rapport à l'année précédente.

La transformation de l'entreprise se poursuit en 2021. Alors que le programme d'économies de 100 millions de francs suisses lancé en 2018 a pu être clôturé en 2020, la SSR a dû mettre en place en octobre 2020, en raison de la tendance à la baisse des recettes commerciales, un nouveau programme d'économies de 50 millions, à réaliser d'ici 2024. Ce plan d'économies aura un impact sur le nombre de postes de travail.

L'un des temps forts de l'année dernière a été le lancement, le 7 novembre 2020, de Play Suisse, la nouvelle plateforme de streaming de la SSR, ajoute l'entreprise. Celle-ci propose, en langue originale avec des sous-titres en allemand, français et italien voire romanche, "le meilleur des productions maison et des coproductions de la RSI, de RTR, de la RTS et de SRF". A ce jour, 250'000 utilisateurs en Suisse se sont enregistrés sur Play Suisse.

ats/fr