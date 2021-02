Revue de presse du dimanche 14 février 2021

Berne (awp/ats) - Le coronavirus fait une fois encore les titres de la presse dominicale, avec notamment les failles du traçage des contacts, les pressions pour un assouplissement du confinement et les cas de rigueur. Les enquêtes pour harcèlement à la RTS sont aussi abordées. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Le système de traçage des contaminations par le coronavirus montre de sérieuses failles, affirment Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung, qui se sont procuré un document interne de l'administration fédérale. Le rapport analyse des données de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), soit plus de 100'000 infections au SARS-CoV-2 suivies entre janvier 2020 et fin janvier 2021 dans six cantons: Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Fribourg, Grisons et Neuchâtel. Dans 87% des cas, le lieu subjectif de contamination est inconnu. L'OFSP admettait jusqu'à présent que le lieu d'infection demeurait inconnu pour environ la moitié des cas. Le document révèle également que 43% des infections se produisent dans la sphère privée, 23% sur le lieu de travail, 9% dans les homes pour personnes âgées et 7% lors de rassemblements. Magasins et restaurants ferment la marche à 2% chacun.

SonntagsZeitung/SonntagsBlick/NZZ am Sonntag: Le Conseil fédéral subit des pressions de toutes parts pour assouplir en mars les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, indiquent plusieurs journaux dominicaux. Les cantons estiment qu'un allègement est possible en raison de la baisse du nombre de cas de nouvelles infections, relate la SonntagsZeitung. Le président du Conseil d'Etat valaisan Christophe Darbellay, le ministre genevois de la santé Mauro Poggia et son homologue zougois Martin Pfister exigent d'abord une réouverture des magasins. Dans d'autres cantons, comme à Fribourg, la ministre de la santé Anne-Claude Demierre se dit favorable à une réouverture progressive des restaurants.

La pression est particulièrement forte du côté de la Suisse romande, écrit le SonntagsBlick. Les installations sportives, les centres de fitness et les piscines devraient être à nouveau ouverts dès le 1er mars. Interrogé dans le journal, le président de l'UDC Marco Chiesa veut un concept qui montre dans quelles conditions les restrictions pourraient être levées.

Du côté des milieux économiques, economiesuisse et l'Union patronale suisse veulent un retour à la normale en quatre étapes, selon la NZZ am Sonntag. Ils ont présenté cette semaine leur stratégie de sortie au gouvernement fédéral. Ils demandent des premiers assouplissements dès le 1er mars. Tous les magasins devraient être autorisés à rouvrir dans une deuxième phase. La règle limitant les rassemblements à cinq personnes au maximum doit ensuite être levée. Enfin, la dernière étape doit être calquée sur l'avancement de la campagne de vaccination.

SonntagsBlick: Le ministre suisse des finances Ueli Maurer estime à 100'000 les demandes d'aides pour cas de rigueur d'ici à la fin de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Le SonntagsBlick a mené une enquête auprès de tous les cantons. Jusqu'à présent, 17'000 entreprises ont fait une requête pour bénéficier de cette mesure. La tendance est à la hausse, selon le journal. La lenteur du programme mis en place pour aider les entreprises en difficulté est critiqué par les milieux de gauche. La complexité des demandes est également pointée.

SonntagsZeitung: La campagne de vaccination contre le Covid-19 dans les établissements médicaux sociaux (EMS) est bien avancée en Suisse, rapporte la SonntagsZeitung, qui cite l'organisation Pro Senectute. Environ 80% des résidents ont déjà reçu la première dose du vaccin, ce qui représente toutes les personnes qui désiraient se faire vacciner. Curaviva, l'organisation qui chapeaute les EMS en Suisse, s'est également félicitée dans le journal des progrès réalisés. Les vaccinations ont été effectuées presque partout, selon elle. Les deuxièmes doses devraient être injectées au plus tard à la mi-mars. La plupart des cantons ont commencé leur campagne de vaccination peu avant Noël. Des cantons, qui ont débuté plus tard, en janvier, ont rattrapé leur retard.

SonntagsZeitung: Le concept de protection contre le Covid-19 n'est souvent pas bien respecté dans les écoles, écrit la SonntagsZeitung. Dans le canton de Zoug par exemple, sur les 88 contrôles effectués depuis l'été dernier, 29 cas de manquements ont été constatés. Il s'agit souvent du non-respect du port du masque sanitaire ou celui de la distance minimale. Certains cantons ne pratiquent aucun contrôle. Ils laissent la surveillance aux directions des écoles, au grand dam de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

SonntagsBlick: Les propriétaires d'immeubles se montrent moins disposés lors du deuxième confinement à faire des concessions aux entreprises sur les loyers commerciaux, relève dans le SonntagsBlick Armin Zucker, vice-président de l'association des locataires de locaux commerciaux. Le rejet du projet de loi en décembre par le Parlement, qui prévoyait une réduction pour les commerçants en difficulté à cause de la crise due au coronavirus, a contribué à cette situation, selon lui. De nombreux propriétaires ont indiqué qu'avec l'abandon du projet, le droit aux réductions de loyer avait également été refusé.

SonntagsBlick: Les enquêtes indépendantes pour faire la lumière sur les cas présumés de harcèlement sexuels à la RTS traînent en longueur, écrit le SonntagsBlick. Leurs résultats, attendus en février, ont été reportés à avril. Selon le journal, les experts mandatés par la SSR ont demandé plus de temps pour mener leurs investigations et préparer les rapports. Près de 230 personnes ont livré leurs témoignages dans le cadre de ces enquêtes, précise le porte-parole de la SSR Edi Estermann dans le journal. La RSI a reçu 40 témoignages supplémentaires. Selon le porte-parole, les résultats des enquêtes au Tessin sont attendus pour le deuxième trimestre de l'année.

SonntagsBlick: Les Suisses sont de plus en plus exigeants quant au choix de leur lieu de résidence, rapporte le SonntagsBlick, citant une étude Demoscope. L'institut de sondage a demandé à 1100 personnes où elles aimeraient vivre et travailler en 2040. Bien que 85% de la population suisse réside déjà dans des villes ou des agglomérations, une personne interrogée sur quatre veut migrer de la campagne vers la ville. Une sur deux voudrait être propriétaire de sa propre maison. Pour 39% des sondés, la voiture continuera à être le moyen de transport de leur choix à l'avenir. Près d'un tiers, en revanche, souhaite passer au vélo ou marcher davantage. Seuls 23% prévoient de privilégier les transports publics.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.