(Clarification de la valeur nette d'inventaire et de la performance de l'action par rapport à l'indice de référence)

(Alliance News) - Brown Advisory US Smaller Cos PLC a déclaré lundi que la valeur nette d'inventaire avait augmenté au cours des six derniers mois, et a noté les perspectives "raisonnablement favorables" de l'économie américaine.

Le fonds d'investissement, qui soutient les sociétés à petite capitalisation aux Etats-Unis, a déclaré que sa valeur nette d'inventaire au 31 décembre était de 1 459,2 pence, en hausse de 1,9 % par rapport à 1 431,9 pence au 30 juin.

Au cours de cette période, les actions de Brown Advisory ont augmenté de 5,9 %. Ce résultat est inférieur à la hausse de 7,8 % enregistrée par son indice de référence, le Russell 2000 Total Return Index ajusté à la livre sterling.

Lundi après-midi à Londres, les actions de Brown Advisory US étaient en hausse de 1,0 %, à 1 318,00 pence.

Le président Stephen White a expliqué que si l'indice Russell 2000 "a connu son meilleur rallye de décembre", ses gains "n'ont pas vraiment profité à la société, étant donné son exposition limitée à des actions de moindre qualité, lourdement endettées et spéculatives".

Néanmoins, il a déclaré que Brown Advisory US était "satisfait" que la valeur liquidative de la société ait augmenté "au cours d'une période où les petites sociétés se sont raisonnablement bien comportées malgré le fait que les méga-capitalisations aient une fois de plus mené la progression".

Pour l'avenir, il a déclaré que les marchés d'actions américains - qui ont commencé l'année "sur une note plus modérée" - ont "de bonnes raisons d'être à nouveau prudents à court terme". Brown Advisory US estime que divers vents contraires, dont "la situation géopolitique [qui] s'est plutôt détériorée", pourraient "conduire à des marchés plus incertains et plus volatils à court terme".

Néanmoins, a poursuivi M. White, "si les développements géopolitiques sont difficiles à prévoir, les perspectives de l'économie américaine elle-même et de ses marchés financiers semblent encore raisonnablement favorables", et nous restons confiants dans la capacité du gestionnaire de portefeuille à identifier des opportunités fortes et à produire des résultats positifs pour nos actionnaires sur le long terme".

