(Alliance News) - JPMorgan US Smaller Cos Investment Trust PLC a déclaré mardi que la valeur nette d'inventaire au premier semestre 2023 était en hausse annuelle, mais que le fonds avait sous-performé par rapport à son indice de référence.

Le fonds se concentre sur la croissance du capital à partir d'investissements dans des petites entreprises américaines ayant un avantage concurrentiel durable.

La valeur nette d'inventaire par action au 30 juin était de 420,7 pence, en hausse de 6,7 % par rapport aux 394,1 pence de l'année précédente. Par rapport à 421,7 pence au 31 décembre, elle a baissé de 0,2 %.

"La performance de la valeur liquidative et du cours de l'action de la société au cours de la période a été affectée par la sous-performance des actions de petite capitalisation par rapport aux actions de grande capitalisation, et avec des taux d'intérêt plus élevés et des craintes de récession persistantes, il est possible que cette tendance se poursuive à court terme", a déclaré David Ross, président du conseil d'administration de la société.

JPMorgan US Smaller Cos a déclaré que le rendement total de la valeur liquidative au cours du premier semestre était de 0,4 %, soit une performance inférieure à celle de son indice de référence, l'indice Russell 2000, qui a enregistré un rendement de 2,1 %.

La société n'a pas déclaré de dividende intérimaire, comme l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, JPMorgan US Smaller Cos a noté une inflation persistante et des marchés du travail tendus, mais a déclaré que les valorisations des petites capitalisations par rapport aux grandes capitalisations continuaient d'être favorables, "en particulier avec une tranche si fine des méga-capitalisations technologiques qui tirent l'ensemble du marché".

Elle a ajouté : "Nous sommes conscients que les bénéfices des petites capitalisations ne sont pas prêts à rebondir immédiatement et que les révisions récentes des bénéfices ont été négatives. Cependant, les actions réagiront positivement avant que les bénéfices ne touchent le fond et notre penchant naturel pour les sociétés de haute qualité devrait fournir une protection contre les baisses dans l'intervalle. Nous pensons que les facteurs macroéconomiques continueront à dominer l'attention des investisseurs à court terme, mais nous sommes convaincus que notre processus peut surperformer sur l'ensemble du cycle".

Les actions de JPMorgan US Smaller Cos Investment Trust étaient en hausse de 0,7% à 360,50 pence chacune mardi matin à Londres.

