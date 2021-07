A l’équilibre avant les premiers résultats 12/07/2021 | 14:26 Jordan Dufee 12/07/2021 | 14:26 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 4380 PTS

Reculer pour mieux aller de l’avant, c’est ce qu’on fait les indices américains en fin de semaine puisque les trois indices phares de Wall Street ont signé vendredi soir à la clôture un triple record. Le S&P500, le Dow Jones et le Nasdaq ont inscrit de nouveaux sommets historiques. Concernant la séance du jour, le S&P500 est attendu autour de l’équilibre, les investisseurs optant probablement pour l’attentisme alors que débute cette semaine la saison des résultats. Comme d’habitude, les valeurs bancaires ouvriront le bal demain avec les publications de JP Morgan et de Goldman Sachs. D’un point de vue graphique, la tendance de fond demeure évidemment haussière. Les acheteurs garderont la main tant que les cours évolueront au-delà de leurs moyennes mobiles.

