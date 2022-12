Autour de l'équilibre pour débuter la semaine 19/12/2022 | 15:38 Jordan Dufee 19/12/2022 | 15:38 Envoyer par e-mail :

Le S&P500 a terminé la semaine dernière en baisse de 2,08% et revient par conséquent dans la zone des 3850 points. Le Dow Jones a limité son repli à 1,66% tandis que le Nasdaq100 a reflué de 2,76%. En l'absence de nouveaux catalyseurs, les indices américains devraient ouvrir autour de l'équilibre. Du côté des statistiques, les financiers prendront connaissance de l'indice des prix immobiliers de la NAHB aux Etats-Unis à 16h00. Techniquement, en données horaires, l’indice élargi américain conserve une dynamique négative en données horaire tant que les cours évolueront en-dessous de la ligne des 3878 points. En l'absence de réaction positive dans la zone actuelle, le niveau des 3800 points pourrait être prochainement rallié.

© Zonebourse.com 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv NASDAQ 100 -1.42% 11084.59 -31.11% S&P 500 -0.90% 3817.66 -19.17% Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

