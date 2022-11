Aux portes des 4000 points 11/11/2022 | 14:52 Jordan Dufee 11/11/2022 | 14:52 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 4010 PTS

L'ambiance s'est nettement améliorée hier à Wall Street, qui a réalisé de copieux gains journaliers comme en témoigne la progression de 7,5% du Nasdaq100. L'inflation moins élevée que prévu pourrait signifier que la Réserve fédérale commence à dompter la croissance des prix à la consommation et que par conséquent, elle pourrait lever le pied sur la hausse de ses taux directeurs. L'optimisme perdure aujourd'hui puisque le S&P500 devrait ouvrir en hausse de 0,50%, à quelques encablures des 4000 points. Graphiquement, en unités de temps horaires, le franchissement des 3900 points a bien permis aux acheteurs de prendre la main à très court terme. Le premier objectif a été atteint à 3958 points. La prochaine résistance de taille se situe à proximité des 4010 points. La dynamique restera positive tant que les cours se maintiendront au-dessus des 3897 points.

