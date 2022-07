Baisse initiale de 0,40% 26/07/2022 | 14:51 Jordan Dufee 26/07/2022 | 14:51 Envoyer par e-mail :

A l'instar des places européennes, l'attentisme gagne Wall Street comme en témoignent les scores de la veille : le S&P500 a grignoté 0,13% de performance, le Dow Jones a fait un peu mieux avec +0,28% tandis que le Nasdaq100 a perdu un peu terrain (-0,55%). L'ambiance ne devrait pas changer aujourd'hui en attendant la décision de la Fed, qui relèvera demain ses taux directeurs, de 75 ou 100 points base. Sur le front des sociétés, les publications se poursuivent avec les communications de General Motors, General Electric, UPS mais avec également celles de Whirlpool, Coca-Cola et McDonald's. Concernant les données macroéconomiques, les investisseurs prendront connaissance des chiffres immobiliers aux Etats-Unis (prix des maisons FHFA à 15h00 et ventes dans l'immobilier neuf à 16h00) puis de l'indice manufacturier de la Fed de Richmond et de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board (16h00). Graphiquement, en données horaires, l'heure est à la prudence, une hésitation qui enferme les cours du S&P500 au sein d'une bande horizontale bornée entre 3937 et 4000 points. Il faudra ainsi franchir la ligne des 4000 points afin d'espérer une poussée plus dynamiques en direction des 4070 points. En attendant, c'est la neutralité qui l'emporte à court terme.

