S&P 500 : Baisse initiale de 0.5% après la BCE

Par Aujourd'hui à 14:19Par Laurent Polsinelli Partager Négative sous les 4133 PTS Objectif de cours: 4049 PTS Après avoir trébuché hier, suite au relèvement de 25 points de base du taux directeur de la Fed, avec des commentaires mettant en évidence une persistance des tensions inflationnistes, la robustesse du marché de l'emploi et écartant le scénario d'une baisse des taux d'intérêts, l'indice S&P50 est en baisse de 0.5% en préouverture tandis que la BCE vient, comme prévu, de procéder à une hausse de 25 points de base de son taux directeur. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, la productivité et la balance commerciales seront dévoilées à 14h30 et Christine Lagarde fera sa conférence de presse à 14h45.



Graphiquement, le S&P500 montre actuellement quelques signes de faiblesse. L'enfoncement des 4089 points militerait pour une poursuite des dégagements avec les 4049 points comme premier objectif baissier. Partager

Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.