Bien orienté à l'ouverture 30/12/2020 | 15:22 Jordan Dufee 30/12/2020 | 15:22 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 30/12/2020 | 15:22

Opinion : Positive au dessus de 3726 PTS

Objectif de cours : 3750 PTS

Avec le veto du Sénat, les indices américains ont marqué le pas hier, une temporisation bien légitime après une nouvelle série de records enregistrée à Wall Street. Le S&P500 a ainsi reculé de 0.22% à 3727 points, après avoir inscrit un nouveau zénith à 3756 points. Les principaux indices américains devraient aujourd’hui ouvrir en hausse, prenant les devants par rapports aux indices européens, qui, à l’heure où j’écris ces lignes, cèdent un peu de terrain. Sur le front des statistiques économiques, les rares opérateurs qui suivent la séance viennent de prendre connaissance des stocks des grossistes, qui précèderont l'indice PMI de Chicago (15h45), les chiffres de l'immobilier ancien (16h00) et les stocks pétroliers hebdomadaires (16h30). En données horaires, le S&P500 a atteint l’objectif des 3750 points avant de revenir tester l’ancienne résistance des 3726 points. Tant que ce niveau est conservé, les acheteurs garderont la main à très court terme pour viser une nouvelle fois les 3750 points, puis les 3800 points par extension.

© Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.