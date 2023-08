Après avoir terminé en hausse de 0.99% à 4582 points vendredi dernier, le S&P500 devrait poursuivre cette tendance en suivant les publications des résultats des grandes entreprises cette semaine et ouvrir en hausse de 0.15% aujourd'hui.

La semaine dernière, l'indice Core PCE est ressorti en hausse de 0.2% contre 0.3% le mois dernier, les dépenses des ménages progressent plus que prévu (0.5%) mais les dépenses des ménages sont sous les attentes, en hausse de 0.3%.

Les valeurs sûres qui doivent publier leurs résultats cette semaine comprennent Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Merck (MRK), Pfizer (PFE), Caterpillar (CAT), Starbucks (SBUX), et Qualcomm (QCOM), parmi beaucoup d'autres. ON Semiconductor (ON), Symbotic (SYM), Loews (L) et CNA Financial (CNA) prévoient de publier leurs résultats avant la cloche, entre autres.

Le calendrier économique prévoit le PMI de Chicago à 9h45 et, puis l'enquête manufacturière de la Fed de Dallas à 10h30.