Bloqué sous 3400 points

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3355 PTS/ 3400 PTS

Les valeurs américaines ont terminé la séance en ordre dispersé. L’indice phare de Wall Street a grappillé 0.27% supplémentaire à 3382 points. Malgré les incertitudes, le SP500 se traite proche de ces plus hauts. Les hausses ont été majoritaires, emmenées par L Brands (+8.5%) à la veille de ses publications. Les investisseurs suivront dans la journée les annonces concernant les mises en chantier et les demandes de permis de construire. En attendant les futures ne donne aucun sens directionnel en préouverture. Graphiquement, en données horaires les cours ont pu rebondir au contact de la moyenne 50 périodes toujours orientée largement à la hausse. Cette reprise confirme l’absence d’initiative vendeuse permettant ainsi à l’indice de se stabiliser en mode lévitation. Le mouvement trouve néanmoins un blocage proche des 3400 points, niveau historique de février dernier, alors que la cassure des 3355 points fragiliserait la configuration à court terme.

Patrick Rejaunier

