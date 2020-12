Calme plat pour la dernière séance de 2020 31/12/2020 | 14:02 Laurent Polsinelli 31/12/2020 | 14:02 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3726 PTS/ 3750 PTS

Tandis que l'Europe vient de fermer ses portes pour cette dernière séance écourtée de l'année, à l'image du CAC40 qui a perdu 0.86% à 5551 points, l'indice S&P500 devrait débuter la séance à proximité de l'équilibre.

L'indice américain avait terminé en légère hausse de 0.13% à 3732 points hier.

New-York fermera ses portes à 19h. Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 832K).



D'un point de vue technique, comme évoqué dernièrement, l'indice américain consolide horizontalement au sein du range 3726/3750 points, après ses récents records. On attendra la sortie de cette étroite zone d'indécision pour mettre à profit une nouvelle impulsion haussière en direction des 3800 points, ou au contraire, l'amorce d'une consolidation plus marquée avec les 3700 points comme premier objectif baissier, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 heures.

En l'absence de nombreux opérateurs pour les fêtes, les initiatives devraient rester limitées.



Excellentes fêtes de fin d'année!

