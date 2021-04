Cap vers de nouveaux sommets 15/04/2021 | 14:53 Jordan Dufee 15/04/2021 | 14:53 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires

Wall Street a repris son souffle hier, en atteste le repli du S&P500, qui a cédé 0.41%. Le Nasdaq100 a également perdu du terrain malgré l’entrée fracassante de Coinbase (en hausse de 31% pour sa première séance avec un pic à plus de 70%). Les résultats d’entreprises se poursuivent aujourd’hui avec des grosses pointures de la finance et de la banque : Bank of America, BlackRock, CitiGroup, UnitedHealth… Les opérateurs viennent par ailleurs de prendre connaissance de statistiques économiques de bonne facture puisque les ventes de détail ont bondi de 9.8% (versus un consensus de 5.8%), l’indice Philly Fed repasse au-dessus des 50 points (versus un consensus à 41) tandis que les inscriptions au chômage s’établissent à 576K (versus un consensus de 703K). Graphiquement, les assauts acheteurs ont trouvé une résistance à l’approche des 4150 points, niveau qui sera testé une nouvelle fois aujourd’hui. Inutile de rappeler que les acheteurs gardent la main puisque la tendance horaire est toujours haussière. Seul un retour sous les 4119 points impliquerait une configuration plus neutre.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.