Après avoir terminé en timide hausse de 0.08% à 4372 points hier, suite au statu quo de la Fed et à l'annonce de 2 nouveaux resserrements monétaires d'ici la fin de l'année, l'indice S&P500 cède 0.35% en préouverture, dans l'attente de nombreuses statistiques et de la décision de la BCE.



Sur le plan macroéconomiques, les ventes au détail, l'Empire State manufacturier, l'indice PhillyFed, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les prix à l'importation seront publiés à 14h30, la production industrielle à 15h15 et les stocks des entreprises à 16h.

En données horaires, la dynamique demeure clairement haussière au-dessus des 4338 points. A court terme, on suivra de près la sortie des 4338/4392 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.