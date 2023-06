S&P 500 : Dans le vert avant quelques publications d'importance

Par Aujourd'hui à 13:55Par Laurent Polsinelli Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 4360 / 4390 Après avoir terminé en timide baisse de 0.04% à 4376 points hier, suite aux commentaires de Jerome Powell évoquant deux nouvelles hausses de taux d'ici la fin de l'année, l'indice S&P500 progresse actuellement de 0.25% en préouverture.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de la dernière estimation du PIB pour le premier trimestre (consensus 1.4%) ainsi que des inscriptions hebdomadaires au chômage. A 16h seront dévoilées les promesses de ventes de logements. En données horaires, la consolidation horizontale se poursuit. A court terme, le sens de sortie des 4360/4390 points pourrait être déterminant. Partager

Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.