Dans le vert, espoirs de nouvelles mesures de relance Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 08/10/2020 | 13:37

Opinion : Positive au dessus de 3360 PTS

Objectif de cours : 3446 PTS

Tandis que D. Trump a annoncé mardi le gel des négociations entre Républicains et Démocrates pour le plan de relance de 1600 milliards de dollars, le S&P500 a repris des couleurs hier et terminé en forte hausse de 1.74% à 3419 points.

Le président américain a appelé le Congrès à vote de nouvelles mesures en faveur des sociétés frappées par la crise sanitaire, et notamment une enveloppe de 25 milliards de dollars pour les compagnies aériennes.

L'indice S&P500 devrait poursuivre sur sa lancée aujourd'hui, comme le suggèrent les contrats Futures en hausse de 0.4%.



Du côté des statistiques, seules les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées à 14h30, le consensus table sur 820K. D'un point de vue graphique, le S&P500 conserve une dynamique positive en données horaires au-dessus des 3360 points. Les 3446 points sont désormais en ligne de mire voire 3481 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.