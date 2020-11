De bonnes dispositions avant le verdict de la présidentielle Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 3336 PTS

Objectif de cours : 3410 PTS

A l'instar des places europénnes qui poursuivent leur mouvement de reprise aujourd'hui, en attendant l'issue finale de la présidentielle américaine, l'indice S&P500 devrait débuter la séance en hausse de 1.2%. L'indice américain avait terminé sur un gain de 1.78% à 3369 points hier, les opérateurs misant sur la victoire de Joe Biden et la mise en place d'un nouveau plan de relance à l'économie. Du côté des statistiques, l’indice PMI services est ressorti à 46.9 en zone euro (consensus 46.2). Aux Etats-Unis, les opérateurs prendront connaissance à 14h15 de l’enquête ADP qui devrait faire état de 650K créations d’emplois puis de la balance commerciale à 14h30. Viendront ensuite l’indice Final PMI services à 15h45 et l’ISM services à 16h (consensus 57.4), avant les stocks pétroliers à 16h30.



La séance pourrait rester volatile, pour le moment le soutien de 238 grands électeurs pour Joe Biden, contre 213 pour Donald Trump.



En données horaires, le rebond reste d'actualité. L'indice devrait tester à l'ouverture la zone des 3410 points. Le débordement de ce niveau ouvrirait la voie aux 3480 points voire 3515 points par extensions, récents plus hauts.

Laurent Polsinelli

