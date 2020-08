De record en record Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 3450 PTS

Objectif de cours : 3355 PTS

Wall Street est attendue en hausse aujourd’hui, dans le sillage des bourses européennes qui progressent nettement, portées par l’espoir qu’un traitement contre le Covid-19 puisse atténuer ses répercussions économiques. Apple sera l’une des valeurs à suivre en ce début de semaine. Après s’être appréciée de 8% la semaine dernière, la marque à la pomme est attendue en hausse de 2% et pourrait se négocier au-delà de 500 USD, une première. L’appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques ne faiblit donc pas, en atteste la nouvelle progression du Nasdaq100, qui devrait ouvrir en hausse de 1.15% Concernant l’indice élargi de Wall Street, les futures signalent une ouverture en hausse de 0.80%. D’un point de vue technique, le S&P500 s’apprête à ouvrir à proximité de 3425 points, soit sur des niveaux vierges de cotation. L’indice vole de record en record et les 3400 points, ancienne résistance, feront désormais office de support.

