Début de séance baissier à Wall Street

Objectif de cours : 4270 PTS

Les indices américains plafonnent, en atteste l’orientation de Wall Street à la clôture vendredi dernier. Le S&P500 a terminé en baisse de 0.75%, faisant varier le bilan hebdomadaire de l’indice élargi dans le rouge (-0.97%). Dans le sillage des places européennes, le S&P500 s’apprêtent à démarrer cette nouvelle semaine en baisse de 1.0%. Les publications d’entreprises vont se multiplier avec en tête de liste BlackRock et IBM. Du côté des statistiques, seul l’indice immobilier NAHB figure au programme. D’un point de vue graphique, la configuration horaire se dégrade avec le retournement des moyennes mobiles à 20, 50 et 100 périodes. Une correction peut par conséquent se mettre en place jusqu’au prochain support majeur, celui des 4270 points.

